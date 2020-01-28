Минское "Динамо" начинает очередную гостевую серию чемпионата КХЛ матчем против СКА

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" сегодня попытаются одержать победу в гостевом матче чемпионата КХЛ против СКА из Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча начнется в 19.30.

Подопечные Крэйга Вудкрофта потерпели поражение в последней игре против череповецкой "Северстали"(1:3) и опустились на последнее 12-е место в Западной конференции. В активе минчан 34 балла в 51 противостоянии.

СКА занимает вторую позицию. На счету хоккеистов 73 балла в 52 встречах.

Укрепился на лидерской позиции в Западной конференции московский ЦСКА, который набрал 80 баллов в 52 матчах. У лидера Восточной конференции казанского "Ак Барса" в активе 76 очков, набранных в 51 игре.

После противостояния со СКА "зубры" 30 января сыграют матч в гостях у екатеринбургского "Автомобилиста".-0-