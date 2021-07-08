8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" начнет новый сезон КХЛ выездным матчем против московских одноклубников. Такая информация размещена на официальном сайте Лиги, сообщает БЕЛТА.
Матч против москвичей "зубры" проведут 3 сентября. Также стало известно, что в первом домашнем поединке минчане встретятся с "Автомобилистом" из Екатеринбурга. Игра на "Минск-Арене" назначена на 10 сентября 2021 года. Полный календарь сезона 2021/2022 Континентальной хоккейной лиги будет представлен завтра, 9 июля.
Также стало известно место проведения Недели звезд хоккея - 2022. В грядущем сезоне ее примет Челябинск. Соответствующее соглашение подписали президент КХЛ Алексей Морозов и губернатор Челябинской области, президент "Трактора" Алексей Текслер.
Челябинская область станет пятым регионом, который примет Неделю звезд хоккея. Старт главного шоу трех лиг будет дан 8 января 2022 года матчем звезд ЖХЛ, на следующий день пройдет Кубок вызова МХЛ, а 15-16 января - мастер-шоу и матч звезд КХЛ соответственно.-0-