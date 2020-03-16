Минское "Динамо" находится на шестом месте в списке самых посещаемых хоккейных команд Европы

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация хоккея (IIHF) на своем сайте подвела итоги посещаемости чемпионатов европейских лиг в сезоне 2019/2020. В список самых посещаемых команд вошло минское "Динамо", выступающее в чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусский клуб, средняя посещаемость домашних поединков которого составляет 10666 человек, расположился на шестом месте рейтинга.
Что касается лидеров, то второй год подряд список самых популярных дружин Европы возглавляет швейцарский "Берн". В среднем на его домашних встречах присутствовали 16237 зрителей. На втором месте питерский СКА (13594). Замыкает тройку лучших немецкий "Кёльнер Хайе" (13333). Также впереди минчан оказались еще два немецких клуба - "Айсберен Берлин" (12901) и "Адлер Мангейм" (11891).-0-