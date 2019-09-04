Главный тренер "Динамо-Минск" назвал выездной состав на ближайшие три матча чемпионата КХЛ

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" проведут сегодня первый из трех выездных матчей чемпионата КХЛ. В российской столице "зубры" сыграют с московским "Динамо", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт в первом турне нового сезона рассчитывает на 30 хоккеистов: Юнас Энрот, Александр Осипков, Марк-Андре Граньяни, Дмитрий Дерябин, Павел Денисов, Стефан Эллиотт, Кирилл Готовец, Дмитрий Знахаренко, Олег Евенко, Вячеслав Грецкий, Илья Литвинов, Артем Демков, Андрей Костицын, Франсис Паре, Иван Дроздов, Александр Павлович, Александр Китаров, Андрей Степанов, Игорь Мартынов, Дрю Шор, Тему Пулккинен, Евгений Ковыршин, Роман Дюков, Даниил Бокун, Михаил Стефанович, Александр Когалев, Артем Аносов, Андрей Павленко, Никита Феоктистов, а также отозванный из молодечненского "Динамо" Никита Толопило.

Не попали в заявку травмированные Сергей Костицын, Михаил Карнаухов и Владислав Еременко, а также Дмитрий Желнеровский (командирован в минскую "Юность"), Николай Сытый (командирован в молодечненское "Динамо").

На старте 12-го сезона Континентальной хоккейной лиги минчане проиграли на своей арене нижнекамскому "Нефтехимику" (2:4), а московское "Динамо" также у себя дома одолело нижегородское "Торпедо" (3:2). Сегодняшний поединок двух динамовских дружин начнется в 19.30 и будет показан в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

Хоккеисты минского "Динамо" проиграли "Нефтехимику" на старте чемпионата КХЛ Стартовый отрезок матча минчанам не удался: они пытались играть первым номером, но допускали немало ошибок в обороне. Одной из них на 7-й минуте игры воспользовался форвард гостей Павел Порядин, поразивший ворота Юнаса Энрота.

После матча в российской столице минское "Динамо" 6 сентября сыграет в гостях у хоккеистов "Сочи", а затем вернется в Москву, где 8 сентября встретится со "Спартаком". -0-

Фото ХК "Динамо-Минск"