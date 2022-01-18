Минское "Динамо" не поддерживает вариант продолжения сезона КХЛ с раундом плей-ин

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейное минское "Динамо" выступило с официальным заявлением относительно возобновления сезона КХЛ. Клуб не поддерживает проведение дополнительных игр для попадания в плей-офф, говорится в сообщении на сайте "зубров".

Ранее Лига перенесла все матчи регулярного чемпионата, которые были запланированы на период с 15 по 21 января в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в клубах. Одним из вариантов продолжения сезона является раунд плей-ин - мини-турнир, в котором команды, занимающие 7-е, 8-е, 9-е и 10-е места в каждой из конференций, должны разыграть две путевки в плей-офф.

"Минское "Динамо" хотело бы выразить свою официальную позицию: учитывая то, сколько сил и ресурсов затратили "зубры", какой тяжелый путь прошли по ходу всего чемпионата (продолжение выступления в усеченном составе в ноябре 2021 года), наш клуб не считает такой вариант возобновления сезона оптимальным. К тому же минчанам в конце регулярки предстояло сыграть еще восемь домашних поединков, к которым "Динамо" может подойти в оптимальном составе и постараться набрать максимум очков, тем самым подняться выше в турнирной таблице. Рассчитываем, что Лига рассмотрит иные варианты возобновления сезона", - говорится в заявлении столичного клуба.

На данный момент минское "Динамо" занимает восьмое место в таблице Западной конференции, набрав 54 очка в 47 матчах.-0-