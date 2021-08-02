Минское "Динамо" не удержало победу над "Слуцком" в матче чемпионата Беларуси

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" не удержало победу над футболистами "Слуцка" в выездном матче 18-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамовцы уверенно начали встречу и уже на 4-й минуте Владислав Ложкин поразил ворота хозяев поля. В дальнейшем минчане также доминировали, но развить свой успех не смогли. Более того, на 20-й минуте игры они пропустили контратаку и Андрей Потапенко сравнял счет - 1:1.

Результаты других матчей: "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Рух" (Брест) - 0:2, "Минск" - "Спутник" (Речица) - 3:0, "Сморгонь" - "Славия" (Мозырь) - 0:2.

Остальные встречи 18-го тура состоятся сегодня, в них сыграют клубы, которые на прошлой неделе проиграли в матчах квалификации Лиги конференций. Действующий чемпион страны солигорский "Шахтер" под руководством нового наставника Сергея Гуренко встретится в Молодечно с "Ислочью" из Минского района. Идущий вторым борисовский БАТЭ на выезде будет соперничать с "Гомелем", брестское "Динамо" примет на своей арене гродненский "Неман", жодинское "Торпедо-БелАЗ" сыграет в гостях у "Витебска".

Турнирное положение: "Шахтер" - 40 очков (14 матчей), БАТЭ - 39 (17), "Рух" - 36 (18), "Динамо" (Минск) - 36 (187), "Гомель" - 31 (16), "Динамо" (Брест) - 27 (17), "Минск" - 24 (17), "Витебск" - 23 (17), "Энергетик-БГУ" - 20 (17), "Ислочь" - 20 (17), "Торпедо-БелАЗ" - 19 (16), "Слуцк" - 15 (18), "Славия" - 13 (17), "Неман" - 12 (17), "Сморгонь" - 8 (18), "Спутник" - 7 (18).

Бомбардирскую гонку 31-го чемпионата Беларуси возглавляет гамбийский нападающий солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 13 мячей. На три гола меньше забил сенегальский форвард столичного "Динамо" Аблай Мбенг.-0-