Минское "Динамо" обыграло "Автомобилист" в чемпионате КХЛ

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" победили соперников из екатеринбургского "Автомобилиста" в гостевом поединке чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 (1:1, 3:1, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра стартовала с опасного момента у ворот хозяев. Егор Шарангович уже на первой минуте матча смог убежать от защитников "Автомобилиста", однако попал в голкипера. После этого неприятные эпизоды случились у ворот "зубров". Но сначала отлично сыграл Доминик Фурх, а затем были внимательны игроки обороны "Динамо", не давшие бросить Павлу Дацюку.

И все же на пятой минуте встречи минчане оказались в роли отыгрывающихся. Счет открыл Алексей Макеев, использовавший большинство своей команды. Динамовцы отыгрались достаточно быстро: через две минуты Шейн Принс застал вратаря екатеринбуржцев врасплох. До конца первого периода счет не изменился, хотя возможности у игроков двух команд для этого были.

Во второй трети поединка дружины продолжили обмен опасными атаками. Одна из них завершилась голом игрока "Динамо" Кирилла Воронина. Хозяева сравняли счет: Станислав Бочаров не промахнулся. Под занавес второго периода Алексей Протас и Егор Шарангович вывели "Динамо" вперед.

После перерыва "Автомобилист" усилил натиск на оборонительные порядки минчан и хоккеисты минского клуба все чаще начали удаляться. В одном из таких эпизодов незадолго до финального свистка Алексей Макеев сократил разницу в счете. Уральцы устроили финальный штурм, сняв с игры голкипера, но чешский вратарь "Динамо" не сплоховал.

Следующий матч "Динамо-Минск" проведет 27 сентября в Челябинске против местного "Трактора".-0-