Минское "Динамо" обыграло "Барыс" в матче чемпионата КХЛ

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" обыграли нур-султанский "Барыс" в матче чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в пользу белорусской команды со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Отметим, что минчане не побеждали на выезде в основное время с 2011-го года. Но на сей раз печальная традиция оказалась прервана. Впрочем, несмотря на счет, победа не была слишком легкой.

Хозяева площадки с первой минуты сделали ставку на игру первым номером. Минчане в свою очередь пытались отодвинуть игру от своих ворот и отвечали контратаками. В одной из них Брэндон Козун открыл счет, завершив старания Брэннана Менелла и Алексея Протаса.

Эта шайба не остудила пыл казахстанцев, они продолжили играть в прежнем ключе и вскоре вновь поплатились за несколько небрежное отношение к своей обороне. На 13-й минуте голевой дубль оформил Брэндон Козун с подачи Кирилла Воронина.

Во втором периоде динамовцы продолжили игру от обороны, несколько раз отбиваясь от атак "Барыса" в меньшинстве. Но оборона и вратарь "Динамо" были на высоте. На 33-й минуте матча Егор Шарангович стал автором третьей шайбы "зубров" в матче.

На 48-й минуте игры Якоб Лилья сократил разницу в счете, забросив единственную шайбу "Барыса" в данном матче. Но ближе к финальному свистку Кирилл Воронин восстановил разницу в четыре шайбы в пользу минчан, завершивших выездную серию матчей эффектной победой.

Следующую игру чемпионата КХЛ "Динамо-Минск" проведет на домашнем льду 19 ноября. Соперником "зубров" станет ХК "Сочи".-0-