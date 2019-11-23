Минское "Динамо" обыграло омский "Авангард" в гостевом матче чемпионата КХЛ

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" обыграли омский "Авангард" в гостевом матче чемпионата КХЛ со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч прошел на ледовой площадке арены "Балашиха".

"Зубры" начали матч в агрессивной манере. Тем не менее омичам удалось в меньшинстве на пятой минуте противостояния забросить шайбу в ворота Юнаса Энрота. Отличился форвард "Авангарда" Кирилл Семенов, сыгравший на добивании. Через минуту нападающий минчан Теему Пулккинен восстановил равновесие сил. "Зубры" продолжили действовать в атакующей манере. Цифры на табло до конца двадцатиминутки остались неизменными.

Во втором периоде хоккеисты гостей продолжили играть на высоких скоростях, создавая опасные моменты для голкипера соперников. На 38-й минуте противостояния очередную шайбу в ворота оппонентов забросил форвард "Динамо" Теему Пулккинен и оформил дубль - 2:1.

Третья двадцатиминутка прошла в напряжении. "Зубры", играя в формате "3 на 5", смогли отразить серию атак. На 48-й минуте матча "Авангарду" не засчитали взятие ворот оппонентов из-за того, что была помеха вратарю. После этого хозяева не прекращали попыток восстановить счет. Минчане умело оборонялись и смогли сохранить преимущество до конца игры.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют 26 ноября в "Минск-Арене" против "Адмирала" из Владивостока.-0-