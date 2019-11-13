Минское "Динамо" обыграло подольский "Витязь" в домашнем матче чемпионата КХЛ

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" обыграли подольский "Витязь" в домашнем матче чемпионата КХЛ. Для подопечных Крэйга Вудкрофта это вторая победа подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо-Минск - Витязь - 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)

Минск. 13 ноября. "Минск-Арена", 8 837 зрителей.

"Динамо-Минск": Энрот; Крыскин - Еременко, И. Мартынов - Паре - Принс; Готовец (А) - П. Денисов, А. Костицын (К) - Ковыршин - Демков; Достанко - Знахаренко, Павлович (А) - Спунер - Пулккинен; Дадонов - Китаров - Когалев; Павленко, Дюков.

"Витязь": Ежов (58:17); Евсеенков - Ержабек, Макеев - Бывальцев - Семин (К); Паутов - Лаюнен, Гребенщиков - Аалтонен - Йормакка; Головков - Шинкевич, Варфоломеев - Чернов - Ларичев; Монс - Квартальнов - Шевченко; Воронков.

Голы: 1:0 - 09:23 Демков (Крыскин, А. Костицын), 1:1 - 10:25 Гребенщиков (Аалтонен, Йормакка), 1:2 - 12:12 Лаюнен (Аалтонен), ГБ, 2:2 - 19:45 Спунер (Демков, Энрот), 2:3 - 28:09 Семин (Лаюнен), ГБ, 3:3 - 30:53 Крыскин (Пулккинен), 4:3 - 33:37 Спунер.

Броски: 29-37.

Вбрасывания: 36-35.

Штраф: 12-10.

Обе команды с начала поединка пытались завладеть инициативой. Гости активно атаковали ворота голкипера "зубров" Юнаса Энрота, но на 10-й минуте матча не уследили за нападающим "Динамо" Артемом Демковым, и тот открыл счет. Впрочем, уже через минуту форвард "Витязя" Святослав Гребенщиков восстановил паритет, а спустя еще две минуты его начинания поддержал партнер по команде Вилле Лаюнен, реализовавший большинство - 2:1. Подопечных Крэйга Вудкрофта такой поворот событий не смутил, и за 15 секунд до перерыва нападающий "зубров" Райан Спунер сравнял счет.

Во второй раз гости выши вперед в середине матча. Форвард "Витязя" Александр Семин на 29-й минуте обыграл защиту минчан и мощным броском отправил шайбу в ворота Энрота. После очередной пробоины "зубры" заметно активизировались, и уже спустя две минуты защитник Никита Крыскин провел ответную шайбу. А на 14-й минуте второго периода Райан Спунер оформил дубль, и, как выяснится чуть позже, установил окончательный счет встречи - 4:3.

В третьем периоде гости отчаянно пытались сравнять результат, но так в итоге и не смогли больше ни разу огорчить динамовских поклонников.

Следующий матч "зубры" сыграют 16 ноября в "Минск-Арене" против омского "Авангарда".-0-