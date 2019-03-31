Минское "Динамо" обыграло "Славию" в чемпионате Беларуси по футболу

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" успешно начали чемпионат Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в игре стартового тура динамовцы, занявшие в прошлом сезоне третье место, обыграли на поле ФК "Минск" мозырскую "Славию" со счетом 1:0. Победный мяч на 64-й минуте встречи забил форвард минчан Егор Зубович.
До этого виктории одержали еще два фаворита. Действующий чемпион БАТЭ переиграл на поле "Борисов-Арены" могилевский "Дняпро" - 2:0, а серебряный призер прошлого первенства солигорский "Шахтер" одолел у себя дома минское "Торпедо" - 1:0.
Результаты других встреч стартового тура: "Минск" - "Витебск" - 0:0, "Гомель" - "Неман" (Гродно) - 2:3, "Ислочь" (Минский район) - "Городея" - 2:0.
Сегодня состоятся еще два поединка стартового тура 29-го чемпионата Беларуси: в Жодино "Торпедо-БелАЗ" сыграет с брестским "Динамо", а "Слуцк" на своем поле будет соперничать с дебютантом элитного дивизиона минским "Энергетиком-БГУ".-0-
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