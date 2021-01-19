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19 января 2021, 22:10

Минское "Динамо" обыграло "Сочи" в матче чемпионата КХЛ

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" победило "Сочи" в матче чемпионата КХЛ. Поединок завершился в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом периоде минчане проводили больше времени в атаке, однако до бросков по воротам дело доходило несколько реже, чем у их оппонентов. "Леопарды" первыми открыли счет на восьмой минуте матча при игре в большинстве. Отличился Сергей Шмелев, в касание завершив атаку своей команды с правого круга вбрасывания. Доминик Фурх, к сожалению динамовских болельщиков, был бессилен.

Минчане отыгрались через 10 минут. Степан Фальковский подключился к атаке и замкнул точную передачу Алексея Протаса. Случилось это, когда у хозяев был отложенный штраф. После этого взятия ворот игра шла на встречных курсах. Шайба практически не задерживалась в центральной зоне, однако до перерыва счет не изменился.

Второй период минчане начали активно, однако до опасных моментов у ворот "леопардов" дело не доходило. Сочинцы постепенно выровняли ситуацию на льду. Команды вернулись к игре на встречных курсах. Увы, быстрый хоккей сказался на качестве игры. Большого количества ошибок как "зубры", так и их конкуренты не избежали. Одна из таких оплошностей Адама Альмквиста при игре в большинстве оказалась для динамовского клуба роковой. Экс-игрок минской "Юности" в составе хозяев Дмитрий Колготин перехватил шайбу и обстрелял ворота Доминика Фурха, не сумевшего помочь своей команде. Отрезок матча до второго перерыва воодушевленные игроки "Сочи" провели в атаках, стремясь закрепить успех, но белорусская команда отбила все выпады конкурентов.

Третий период начался для болельщиков "леопардов" достаточно неожиданно. Зак Митчелл после броска Роба Клинкхаммера был первым на подборе и сравнял счет. Далее минчане продолжили диктовать свои условия сочинцам. Впрочем, до взятия ворот дело не доходило. Хозяева лишь в концовке смогли выровнять игру благодаря удалениям у соперников. Но до сирены счет не изменился, и встреча перешла в овертайм. Второй раз кряду для динамовцев.

В дополнительное время как Доминик Фурх, так и Максим Третьяк несколько раз выручали свои команды. Но за минуту до конца дополнительного времени Роман Горбунов смог обыграть голкипера "леопардов" и подарил победу "зубрам".-0-

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