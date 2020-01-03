Минское "Динамо" одержало волевую победу над "Северсталью" и прервало серию из 12 поражений в чемпионате КХЛ

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" обыграли череповецкую "Северсталь" в гостевом матче чемпионата КХЛ со счетом 3:2. Таким образом, подопечные Крэйга Вудкрофта прервали антирекордную серию из 12 поражений подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Северсталь - Динамо-Минск - 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Череповец. 3 января. Ледовый дворец, 5 583 зрителя.

"Северсталь": Подъяпольский (Хакимов); Макеев – Хохлов, Монахов – Якимов – Трубачев (К); Хлыстов – Кулда, Вовченко – Кодола – Петунин; Сизов – Кудако, Капустин – Яковлев – Гераськин; Марковин – Алексеев – Морозов; Рогов, Грачев.

"Динамо-Минск": Тэйлор; Знахаренко – Еременко, Павлович – Ковыршин – Стефанович; Граньяни – Денисов, Аносов – Спунер – Принс; Евенко – Готовец, Мартынов – Демков – Дроздов; Павленко – Китаров (К) – Когалев; Достанко, Дадонов.

Голы: 1:0 – 04:34 Капустин, 2:0 – 23:55 Трубачев (Сизов, Якимов), 2:1 – 24:36 Принс, 2:2 – 42:02 Стефанович (Ковыршин), 2:3 – 49:00 Граньяни (Спунер), ГБ.

Броски: 27-25.

Вбрасывания: 32-39.

Штраф: 6-8.

Счет в матче на пятой минуте открыл форвард хозяев Кирилл Капустин. Динамовцы пытались восстановить равновесие, но цифры на табло до конца первого периода так и не изменились.

Вторую двадцатиминутку игроки "Северстали" начали с прессинга голкипера минчан. На 24-й минуте игры преимущество череповецкой команды удвоил нападающий Юрий Трубачев. Впрочем, форварду "зубров" Шейну Принсу понадобилось менее минуты, чтобы отыграть одну шайбу.

В третьем периоде динамовцы заметно активизировались. На 43-й минуте Михаил Стефанович сравнял счет. А в середине двадцатиминутки Марк-Андре Граньяни реализовал большинство, и "зубры" вышли вперед. После этого минчане сохранили игру в зоне соперников, но увеличить отрыв не смогли.

Следующий матч минское "Динамо" проведет на ледовой площадке "Минск-Арены" 5 января против СКА из Санкт-Петербурга.-0-