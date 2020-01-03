ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 3 января 2020
Минск Облачно с прояснениями -2°C
Версия для слабовидящих
Новости
19:44 Минское "Динамо" одержало волевую победу над "Северсталью" и прервало серию из 12 поражений в чемпионате КХЛ Спорт
19:27 Плата за ЖКУ в 2020 году при нормативном потреблении увеличится не более чем на $5 - Минжилкомхоз Общество
19:17 Омский хор выпустил кавер на песню из "Ведьмака" - видео Калейдоскоп
19:02 Экспериментальные светофоры установят на пересечении ул. Немига и пр.Победителей Регионы
18:44 Лизинг, аренда и кредит: как решить жилищный вопрос в Минске Регионы
18:26 Купаловский театр проведет 16 января вечер памяти Галины Макаровой Культура
18:09 Ставки акцизов на алкоголь, сигареты и автомобильное топливо увеличены в Беларуси Экономика
18:07 "Состязания верных рыцарей народной игры" - Лукашенко открыл Рождественский турнир любителей хоккея Президент
17:58 Около 3 тыс. новогодних подарков подготовила для детей Гомельская областная организация БОКК Регионы
17:47 В Минске несколько дней разыскивают 17-летнюю девушку Происшествия
17:47 Зась освобожден от должности госсекретаря Совета безопасности Беларуси Президент
17:27 В Чечерском районе милиционеры предотвратили суицид Происшествия
17:25 Под Минском на двух трассах увеличили допустимую скорость Регионы
17:15 Национальная библиотека знакомит с периодическими изданиями - юбилярами 2020 года Культура
17:09 Парковки в районе ул.Фабрициуса в Минске стали платными Регионы
17:01 Строительно-монтажному тресту №8 определен срок отработки аванса на реконструкцию трассы М3 Экономика
17:01 "Пинскдрев" наладит производство корпусной мебели на площадях спичечной фабрики Регионы
16:56 Варламов: Рождественский турнир - это хоккейный праздник для зрителей и спортсменов Спорт
16:55 Руководство и председатели профильных комиссий Совета Республики проведут в январе приемы граждан Общество
16:48 Лидер Ирана назначил нового главу спецподразделения "Аль-Кудс" В мире
16:47 В Гомеле горела пятиэтажка - двух женщин эвакуировали Происшествия
16:42 В Беларуси обновлен перечень документов для взыскания задолженности в бесспорном порядке Экономика
16:39 Дело о коррупции при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования направлено в суд Происшествия
16:32 Правительство увеличило таксовую стоимость на древесину на корню Экономика
16:32 Белорусские производители представят продукцию на выставке текстиля во Франкфурте Экономика
16:24 ФОТОФАКТ: Минчане занимаются зимними видами спорта Регионы
16:23 "Белнефтехим" готов обеспечить потребности внутреннего рынка в автомобильном топливе в полном объеме Экономика
16:11 Беларусь ограничивает ввоз птицы из региона Польши из-за птичьего гриппа Экономика
15:57 Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту обнаружения сумки с останками в Свислочи Происшествия
15:40 Прямая линия по вопросам новой системы оплаты труда бюджетников пройдет на сайтах БЕЛТА и Минтруда Общество
Все новости
Все новости
Спорт
03 января 2020, 19:44

Минское "Динамо" одержало волевую победу над "Северсталью" и прервало серию из 12 поражений в чемпионате КХЛ

Фото ХК "Динамо-Минск"
Фото ХК "Динамо-Минск"
Новости темы "Чемпионат КХЛ-2019/2020"
Минское "Динамо" отправилось на выездной матч чемпионата КХЛ против "Северстали" без Андрея Костицына
Минское "Динамо" проиграло 12-й матч подряд и опустилось на последнее место в КХЛ

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" обыграли череповецкую "Северсталь" в гостевом матче чемпионата КХЛ со счетом 3:2. Таким образом, подопечные Крэйга Вудкрофта прервали антирекордную серию из 12 поражений подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Северсталь - Динамо-Минск - 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Череповец. 3 января. Ледовый дворец, 5 583 зрителя.

"Северсталь": Подъяпольский (Хакимов); Макеев – Хохлов, Монахов – Якимов – Трубачев (К); Хлыстов – Кулда, Вовченко – Кодола – Петунин; Сизов – Кудако, Капустин – Яковлев – Гераськин; Марковин – Алексеев – Морозов; Рогов, Грачев.

"Динамо-Минск": Тэйлор; Знахаренко – Еременко, Павлович – Ковыршин – Стефанович; Граньяни – Денисов, Аносов – Спунер – Принс; Евенко – Готовец, Мартынов – Демков – Дроздов; Павленко – Китаров (К) – Когалев; Достанко, Дадонов.

Голы: 1:0 – 04:34 Капустин, 2:0 – 23:55 Трубачев (Сизов, Якимов), 2:1 – 24:36 Принс, 2:2 – 42:02 Стефанович (Ковыршин), 2:3 – 49:00 Граньяни (Спунер), ГБ.

Броски: 27-25.

Вбрасывания: 32-39.

Штраф: 6-8.

Счет в матче на пятой минуте открыл форвард хозяев Кирилл Капустин. Динамовцы пытались восстановить равновесие, но цифры на табло до конца первого периода так и не изменились.

Вторую двадцатиминутку игроки "Северстали" начали с прессинга голкипера минчан. На 24-й минуте игры преимущество череповецкой команды удвоил нападающий Юрий Трубачев. Впрочем, форварду "зубров" Шейну Принсу понадобилось менее минуты, чтобы отыграть одну шайбу.

В третьем периоде динамовцы заметно активизировались. На 43-й минуте Михаил Стефанович сравнял счет. А в середине двадцатиминутки Марк-Андре Граньяни реализовал большинство, и "зубры" вышли вперед. После этого минчане сохранили игру в зоне соперников, но увеличить отрыв не смогли.

Следующий матч минское "Динамо" проведет на ледовой площадке "Минск-Арены" 5 января против СКА из Санкт-Петербурга.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
хк Динамо-Минск хоккей чемпионат КХЛ
Новости рубрики Спорт
Во время матча Украина - Швейцария Варламов: Рождественский турнир - это хоккейный праздник для зрителей и спортсменов
Во время матча Команда ОАЭ победила хоккеистов из Китая на Рождественском турнире в Минске
Во время матча Хоккеисты Украины победили швейцарцев на старте XVI Рождественского турнира в Минске
Во время матча Китай - ОАЭ XVI Рождественский международный турнир по хоккею на приз Президента стартовал в Минске
Во время матча "Металлург" - "Торнадо" Финал республиканских соревнований по хоккею "Золотая шайба" стартовал в Минске
Фото из архива Матчем Украина - Швейцария начнется в Минске XVI Рождественский турнир по хоккею
Главное
Александр Лукашенко "Состязания верных рыцарей народной игры" - Лукашенко открыл Рождественский турнир любителей хоккея
Совмин утвердил план работы на I полугодие
"Белнефтехим" готов обеспечить потребности внутреннего рынка в автомобильном топливе в полном объеме
Новый год продолжается! До конца января квартиры в Минске в рассрочку на 10 лет!
Топ-новости
Зась освобожден от должности госсекретаря Совета безопасности Беларуси
Цена российского газа для Беларуси в январе-феврале сохранится на уровне $127 за 1 тыс. куб.м - Минэнерго
Руководство и председатели профильных комиссий Совета Республики проведут в январе приемы граждан
Плата за ЖКУ в 2020 году при нормативном потреблении увеличится не более чем на $5 - Минжилкомхоз
Интеграция стран СНГ сохраняет свою востребованность и привлекательность - Сазонов
В Беларуси обновлен перечень документов для взыскания задолженности в бесспорном порядке
Финал республиканских соревнований по хоккею "Золотая шайба" стартовал в Минске
Дождь с мокрым снегом и до +5°С ожидается в Беларуси 4 января
Под Минском на двух трассах увеличили допустимую скорость
Прямая линия по вопросам новой системы оплаты труда бюджетников пройдет на сайтах БЕЛТА и Минтруда
Минское "Динамо" одержало волевую победу над "Северсталью" и прервало серию из 12 поражений в чемпионате КХЛ
ФОТОФАКТ: Минчане занимаются зимними видами спорта
В Беларуси запустили геоинформационный ресурс данных дистанционного зондирования Земли
Экспериментальные светофоры установят на пересечении ул. Немига и пр.Победителей
Белорусские производители представят продукцию на выставке текстиля во Франкфурте
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.