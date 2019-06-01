Минское "Динамо" одержало волевую победу над "Витебском" в чемпионате Беларуси

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" одержали волевую победу над "Витебском" в гостевом матче 10-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Витебчане открыли счет на 8-й минуте после удара Кирилла Печенина. Однако этот успех оказался для хозяев последним. На 37-й минуте Егор Зубович сравнял результат, после перерыва Дмитрий Билоног вывел динамовцев вперед, а затем Егор Зубович оформил свой голевой дубль, установив окончательный результат - 3:1 в пользу минчан.

Позже футболисты "Гомеля" примут на своем поле борисовский БАТЭ.

Результаты других встреч тура: "Ислочь" (Минский район) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 1:0, "Шахтер" (Солигорск) - "Дняпро" (Могилев) - 3:1, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Городея" - 0:0.

Брестское "Динамо" 2 июня будет играть в гостях у "Слуцка". В этот же день в столичном дерби "Торпедо" встретится с "Минском", а в Гродно местный "Неман" примет мозырскую "Славию".

Положение в группе лидеров: "Шахтер" - 24 очка (10 матчей), "Динамо" (Брест) - 23 (9), БАТЭ - 21 (9), "Ислочь" - 21 (10), "Динамо" (Минск) - 19 (10), "Торпедо-БелАЗ" - 17 (10). Внизу турнирной таблицы минское "Торпедо", у которого всего 4 очка, на балл больше у "Минска", 6 очков в активе "Слуцка".-0-