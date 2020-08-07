Минское "Динамо" откроет новый сезон КХЛ матчем с "Йокеритом"

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" откроет новый сезон чемпионата КХЛ 3 сентября домашней встречей против финского "Йокерита". Такая информация содержится в официальном аккаунте лиги в Twitter, сообщает БЕЛТА.

Игра белорусской и финской команд на "Минск-Арене" станет одним из семи поединков, которые пройдут на следующий день после розыгрыша Кубка открытия. Данный трофей 2 сентября оспорят московский ЦСКА и казанский "АК Барс". Полностью календарь сезона-2020/2021 Континентальной хоккейной лиги будет представлен 7 августа в 18.30 по минскому времени.

В минувшем чемпионате КХЛ динамовцы также стартовали с домашнего поединка. Тогда соперниками белорусов был "Нефтехимик" из Нижнекамска. Встреча завершилась поражением "зубров" со счетом 2:4 (0:1, 2:1, 0:2). По итогам регулярного чемпионата минское "Динамо" набрало 39 очков в 62 матчах и замкнуло таблицу Западной конференции. 25 марта 2020 года КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020 в связи с пандемией коронавируса.-0-