Минское "Динамо" отправилось на выездную серию матчей в чемпионате КХЛ

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" отправилось на очередную выездную серию матчей в чемпионате КХЛ. "Зубрам" предстоят противоборства с нижегородским "Торпедо", московским "Спартаком" и омским "Авангардом", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе хоккейного клуба.

В очередном выездном туре главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт сделал ставку на следующих хоккеистов: Юнас Энрот, Михаил Карнаухов, Дэнни Тэйлор, Дмитрий Знахаренко, Кирилл Готовец, Олег Евенко, Роман Дюков, Владислав Еременко, Павел Денисов, Никита Крыскин, Роман Достанко, Александр Павлович, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Игорь Мартынов, Андрей Костицын, Франсис Паре, Александр Когалев, Шейн Принс, Артем Демков, Тему Пулккинен, Вячеслав Грецкий, Райан Спунер, Евгений Дадонов, Андрей Павленко, Михаил Стефанович, Иван Дроздов.

Первая выездная встреча серии против "автозаводцев" пройдет в Нижнем Новгороде 19 ноября. С "красно-белыми" динамовцы сыграют в Мытищах 21 ноября. Завершится выездная серия 23 ноября матчем против "Авангарда" в Балашихе. Начало всех трех матчей в 19:30 по минскому времени.

"Динамо-Минск" занимает в чемпионате КХЛ 21-ю позицию с 23 очками после 27 встреч. "Торпедо" располагается на 8-й строчке турнирной таблицы (30 матчей/34 очка), московский "Спартак" - на 9-й (29/34). Омский "Авангард" замыкает тройку сильнейших клубов Лиги с 38 пунктами после 28 встреч.-0-