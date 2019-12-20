Минское "Динамо" отправилось на выездную серию в чемпионате КХЛ

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" отправилось на выездную серию чемпионата КХЛ на Дальний Восток. "Зубрам" предстоят матчи с "Амуром", "Адмиралом" и "Куньлунем", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе хоккейного клуба.

В очередном выездном туре главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт сделал ставку на следующих хоккеистов: Михаил Карнаухов, Дэнни Тэйлор, Никита Толопило, Джо Морроу, Мэтью Майоне, Марк-Андре Граньяни, Дмитрий Знахаренко, Кирилл Готовец, Олег Евенко, Владислав Еременко, Павел Денисов, Никита Крыскин, Александр Павлович, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Игорь Мартынов, Андрей Костицын, Франсис Паре, Шейн Принс, Артем Демков, Тему Пулккинен, Вячеслав Грецкий, Райан Спунер, Иван Дроздов, Михаил Стефанович, Илья Казьянин.

В первой встрече 21 декабря команда сыграет с владивостокским "Адмиралом" (начало матча - в 10.00). Затем 23 декабря "зубры" померяются силами с хабаровским "Амуром" (12.00), а 25 декабря - с "Куньлунем" (14.30).

"Динамо-Минск" занимает в чемпионате КХЛ 23-ю позицию с 28 очками после 38 встреч. "Адмирал" располагается на 17-й строчке турнирной таблицы (36 матчей/42 очка), "Амур" - на 20-й (37/33). "Куньлунь" занимает 12-е место в Лиге с 45 пунктами после 39 встреч.-0-