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12 ноября 2019, 22:16

Минское "Динамо" по буллитам победило "Торпедо", прервав 11-матчевую проигрышную серию в чемпионате КХЛ

Во время матча
Во время матча
Новости темы "Чемпионат КХЛ-2019/2020"
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Минское "Динамо" проведет сегодня домашний матч чемпионата КХЛ против нижегородского "Торпедо"

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" по буллитам обыграли нижегородское "Торпедо" в домашнем матче чемпионата КХЛ. Подопечные Крэйга Вудкрофта прервали серию из 11 поражений подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо-Минск - Торпедо - 6:5 Б (2:0, 2:3, 1:2, 0:0, 1:0)

Минск. 12 ноября. "Минск-Арена", 7 871 зритель.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов); Еременко - Готовец, И. Мартынов - Паре - Принс; П. Денисов - Знахаренко, Демков - Ковыршин - А. Костицын (К); Достанко - Крыскин, Пулккинен - Спунер - Павлович; Дадонов - Китаров - Павленко; Дюков, Когалев.

"Торпедо": Тихомиров (Линдбек); Баранцев (К) - Орлов, Шредер - Рэтти - Жафяров; Зборовский - Геноуэй, Шенфельд - Хауден - Варнаков; Аляев - Минеев, Ильин - Бочаров - Веряев; Гончарук - Ураков - Белевич; Меляков.

Голы: 1:0 - 3:37 Паре (Мартынов, Принс), 2:0 - 18:58 Пулккинен (Спунер, Ковыршин), 2 ГБ, 2:1 - 24:07 Веряев (Ильин, Бочаров), 3:1 - 32:10 Достанко (Демков, А.Костицын), 3:2 - 33:05 Белевич (Орлов, Ураков), 3:3 - 35:57 Аляев (Баранцев, Варнаков), 4:3 - 38:17 Паре (Достанко, Принс), 4:4 - 41:07 Шенфельд (Баранцев), ГБ, 5:4 - 54:46 Демков (Ковыршин, А.Костицын), 5:5 - 58:01 Шенфельд (Аляев), 6:5 - 65:00 Спунер, решающий буллит.

Послематчевые буллиты: 0:0 - Мартынов, 0:0 - Хауден, 1:0 - Когалев, 1:0 - Бочаров, 2:0 - Спунер, 2:0 - Шредер, 2:0 - Ковыршин, 2:0 - Шенфельд.

Броски: 33-34.

Вбрасывания: 34-33.

Штраф: 18-8.

"Зубры" начали матч на высоких скоростях. Гости не всегда успевали за минчанами. Реализовать задуманное у хозяев получилось на 4-й минуте противостояния, когда форвард Франсис Паре открыл счет. После этого хоккеисты "Динамо" продолжили наступление. Под занавес двадцатиминутки нападающий минчан Тему Пулккинен реализовал большинство и увеличил отрыв - 2:0.

Во втором периоде гости активизировались, стараясь отыграться. У них это получилось на 25-й минуте, когда ворота Юнаса Энрота поразил нападающий нижегородцев Данил Веряев. На 33-й минуте матча защитник "зубров" Роман Достанко сыграл на добивании и вернул своей команде преимущество в две шайбы. Однако через 55 секунд форвард "Торпедо" Андрей Белевич вновь сократил отставание до минимума. Его порыв поддержал партнер по команде Артем Аляев и сравнял счет - 3:3. Равновесие продержалось до 39-й минуты, когда нападающий "Динамо" Франсис Паре забросил шайбу в ворота соперников и оформил дубль.

Увы, третий период для минчан начался с пропущенной шайбы от форварда "Торпедо" Антона Шенфельда, реализовавшего большинство. Обе команды пошли вперед, стараясь вырвать победу. Казалось, что на 55-й минуте встречи нападающий "Динамо" Артем Демков установил окончательный счет - 5:4. Однако хоккеисты "Торпедо" устроили финальный штурм ворот хозяев ледовой площадки, которые в итоге пропустили выпад Антона Шенфельда на 59-й минуте матча.

В овертайме команды не смогли выявить сильнейшего. В буллитной серии точнее оказались хоккеисты минского "Динамо" - 6:5.

Следующий матч "зубры" сыграют 13 ноября в "Минск-Арене" против подольского "Витязя".-0-

Фото Сергея Шелега

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