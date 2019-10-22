Минское "Динамо" по буллитам уступило "Барысу", заработав первое очко за последние шесть матчей в чемпионате КХЛ

Во время матча

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" в первом поединке очередной домашней серии в рамках чемпионата КХЛ по буллитам проиграли казахстанскому "Барысу". Для дружины Крэйга Вудкрофта это поражение стало шестым подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо-Минск - Барыс - 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Минск. 22 октября. "Минск-Арена".

"Динамо-Минск": Энрот; Граньяни (А) - Еременко, А. Костицын (А) - Ковыршин - Гайнетдинов; Готовец (К) - Евенко, Мартынов - Демков - А. Степанов; Бокун - Знахаренко, Принс - Шор - Паре; Павлович - Китаров - Павленко; П. Денисов, Дадонов.

"Барыс": Паскуале; Маклюков - Диц (К), Бойд (А) - Найт - Михайлис; Клещенко - Блэкер, Старченко - Волк - Шевченко; Семенов - Шалапов, Акользин - Сагадеев - Петухов; Асетов - Шестаков - Панюков; Мусоров, Самат.

Голы: 1:0 - 33:39 Паре (Шор, Принс), 1:1 - 39:54 Петухов (Блэкер, Старченко), ГБ, 1:2 - 65:00 Диц, ПБ.

Буллиты: 0:1 - Найт. 1:1 - Мартынов. 1:2 - Михайлис. 1:2 - А. Степанов. 1:2 - Волк. 1:2 - А. Костицын. 1:3 - Диц. 2:3 - Шор. 2:3 - Старченко. 2:3 - Паре.

Броски: 33-25.

Вбрасывания: 25-29.

Штраф: 8-26.

Минчане активно начали игру, атакуя ворота гостей. В первом периоде "зубры" постоянно держали в тонусе вратаря "Барыса" Эдварда Паскуале. Тем не менее, под занавес двадцатиминутки динамовцы едва не пропустили шайбу.

На 34-й минуте противостояния счет открыл нападающий хозяев Франсис Паре. После заброшенной шайбы "зубры" старались понадежнее действовать в обороне, но за 6 секунд до конца второго периода форвард гостей Егор Петухов реализовал большинство - 1:1.

В третьей двадцатиминутке команды осторожничали. Динамовцы позиционно атаковали ворота "Барыса", гости в свою очередь играли на контратаках.

В овертайме хоккеисты не смогли выявить сильнейшего. А в серии буллитов викторию праздновал "Барыс" - 2:1.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта 25 октября сыграют на "Минск-Арене" с рижским "Динамо". Завершится же домашняя серия "зубров" поединком против уфимского "Салавата Юлаева" 27 октября.-0-

Фото Дениса Костюченко