Минское "Динамо" победило "Дняпро" в чемпионате Беларуси

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" обыграли могилевский "Дняпро" со счетом 3:0, прервав затяжную безвыигрышную серию в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя на своем поле, подопечные Сергея Гуренко открыли счет на 24-й минуте после удара защитника Александра Чижа. За 10 минут до окончания встречи форвард Филипп Иванов забил второй гол, а в самой концовке игры Кехинде Фатаи подвел итог - 3:0. В шести предыдущих матчах минские динамовцы дважды терпели поражения и 4 раза сыграли вничью.

Еще 3 встречи 28-го тура пройдут 9 ноября: "Слуцк" - "Городея", "Шахтер" (Солигроск) - "Славия" (Мозырь), "Гомель" - "Минск".

В воскресенье, 10 ноября футболисты брестского "Динамо" могут досрочно обеспечить себе первый в истории клуба чемпионский титул. Для этого им нужно победить в гостях "Ислочь". Сделать это будет сложно, ведь в прошлом туре "Ислочь" сенсационно обыграла в Борисове действующего чемпиона страны БАТЭ со счетом 4:2. Также 10 ноября минский "Энергетик-БГУ" примет жодинских торпедовцев, а "Витебск" на своем поле сыграет с БАТЭ.

Положение лидирующей группе: "Динамо" (Брест) - 68 очков (27 матчей), БАТЭ - 61 (27),, "Шахтер" - 59 (27), "Динамо" (Минск) - 50 (28), "Ислочь" - 45 (27), "Торпедо-БелАЗ" - 45 (27).-0-