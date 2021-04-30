Минское "Динамо" победило "Энергетик-БГУ" в чемпионате Беларуси

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" обыграли "Энергетик-БГУ" со счетом 2:0 в столичном дерби чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем поединке на поле минского стадиона "Динамо" хозяева забили по голу в каждом тайме - сначала отличился Жан Морель По, а потом его успех повторил Аблай Мбенге.

Позже футболисты "Витебска" примут у себя дома "Гомель".

В первом поединке сегодняшнего игрового дня брестский "Рух" принимал на своем поле мозырскую "Славию" и победил с результатом 2:1. Вчера в стартовом поединке 7-го тура футболисты "Слуцка" и брестского "Динамо" сыграли вничью - 1:1.

Заключительные матчи состоятся 1 мая. В этот день лидер первенства, действующий чемпион страны солигорский "Шахтер", не потерявший еще ни одного очка, 1 мая сыграет в Гомеле с дебютантом элитного дивизиона речицким "Спутником". Также в субботу идущий вторым борисовский БАТЭ примет у себя дома "Сморгонь". В Гродно местный "Неман" встретится с "Ислочью", а в Жодино футболисты "Торпедо-БелАЗа" будут соперничать с "Минском".

Положение команд: "Шахтер" - 18 очков, БАТЭ - 14, "Динамо" (Минск) - 14, "Динамо" (Брест) - 13, "Рух" - 12, "Гомель" - 11, "Ислочь" - 9, "Минск" - 8, "Витебск" - 7, "Торпедо-БелАЗ" - 7, "Слуцк" - 6, "Энергетик-БГУ" - 5, "Сморгонь" - 4, "Славия" - 4, "Спутник" - 3, "Неман" - 3.

Список лучших бомбардиров возглавляет гамбийский нападающий "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 8 мячей.-0-

Фото Сергея Шелега