Минское "Динамо" победило "Энергетик-БГУ" в чемпионате Беларуси

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" одержали победу со счетом 1:0 над столичным "Энергетиком-БГУ" в последнем матче 22-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Единственный гол в игре, проходившей в Борисове, был забит на 72-й минуте, когда защитник "энергетиков" Александр Свирепа срезал мяч в свои ворота.

В стартовом поединке 22-го тура футболисты "Ислочи" обыграли в Молодечно гродненский "Неман" со счетом 2:0. С таким же результатом жодинское "Торпедо-БелАЗом" победило на выезде "Минск". В Бресте местное "Динамо" и "Слуцк" не выявили победителя - ничья 0:0. Футболисты "Гомеля" на своей арене разгромили "Витебск" со счетом 4:1. Борисовский БАТЭ победил "Сморгонь" с результатом 3:1. В Мозыре местная "Славия" и брестский "Рух" сыграли вничью - 1:1.

Турнирное положение: "Шахтер" - 50 очков (19 матчей), БАТЭ - 48 (22), "Динамо" (Минск) - 45 (22), "Рух" - 44 (22), "Гомель" - 41 (21), "Динамо" (Брест) - 31 (22), "Витебск" - 30 (22), "Ислочь" - 27 (22), "Торпедо-БелАЗ" - 25 (21), "Неман" - 24 (22), "Минск" - 24 (21), "Энергетик-БГУ" - 24 (21), "Слуцк" - 22 (22), "Славия" - 15 (21), "Сморгонь" - 13 (22), "Спутник" - 7 (22).

Список лучших бомбардиров возглавляет гамбийский нападающий "Шахтера" Дембо Дарбо, который забил 16 мячей.-0-