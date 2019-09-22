Минское "Динамо" победило футболистов "Гомеля" в чемпионате Беларуси

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" победили "Гомель" со счетом 1:0 в гостевом матче 22-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом тайме соперники не смогли добиться успеха, а победный гол на 63-й минуте игры забил форвард динамовцев Егор Зубович.
Результаты остальных встреч 22-го тура: "Шахтер" (Солигорск) - "Витебск" - 4:0, "Неман" (Гродно) - "Дняпро" (Могилев) - 1:0, "Городея" - "Динамо" (Брест) - 1:3, "Минск" - "Славия" (Мозырь) - 1:0, "Слуцк" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 1:2, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Ислочь" (Минский район) - 1:2.
Положение в группе лидеров: "Динамо" (Брест) - 54 очка (21 матч), БАТЭ - 49 (20), "Шахтер" - 49 (20), "Динамо" (Минск) - 43 (21), "Торпедо-БелАЗ" - 38 (22), "Ислочь" - 37 (22).-0-