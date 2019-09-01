Минское "Динамо" победило футболистов "Немана" в чемпионате Беларуси

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1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" победили "Неман" со счетом 1:0 в гостевом матче 20-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первой половине встречи в Гродно зрители не увидели забитых мячей. Единственный гол в начале второго тайма забил защитник минчан Дмитрий Ятченко.
Позже борисовский БАТЭ сыграет на выезде с "Минском", солигорский "Шахтер" встретится в Минске с "Энергетиком-БГУ".
Результаты остальных матчей 20-го тура: "Славия" (Мозырь) - "Динамо" (Брест) - 2:4, "Гомель" - "Ислочь" (Минский район) - 2:2, "Слуцк" - "Витебск" - 3:0.
Положение в лидирующей группе: "Динамо" (Брест) - 48 очков (19 матчей), БАТЭ - 43 (17), "Шахтер" - 43 (18), "Динамо" (Минск) - 37 (19), "Ислочь" - 34 (20).