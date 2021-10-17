Минское "Динамо" победило футболистов "Руха" в матче чемпионата Беларуси

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" выиграли у брестского "Руха" с результатом 3:1 в центральном поединке 26-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уже на 6-й минуте игры в Бресте минчане открыли счет после точного удара Андрея Бацулы. Через 20 минут Артем Концевой восстановил паритет, а на 34-й минуте Иван Бахар вновь вывел динамовцев вперед. После перерыва хозяева много атаковали, но отыграться не смогли. А незадолго до финального свистка все вопросы о победителе снял 18-летний форвард гостей Дмитрий Латыхов, в третий раз поразивший ворота Павла Павлюченко. После этой виктории подопечные Артема Челядинского оторвались от "Руха" на три очка и всего на один балл отстают от борисовского БАТЭ.

Еще в одном сегодняшнем матче футболисты "Минска на поле столичного стадиона "Трактор" разошлись миром с "Гомелем" - 0:0.

Позже лидер чемпионата солигорский "Шахтер" встретится на своем поле с жодинским "Торпедо-БелАЗом", а в Борисове столичный "Энергетик-БГУ" будет соперничать с брестским "Динамо".

Результаты субботних матчей: "Ислочь" (Минский район) - "Слуцк" - 2:0, "Славия" (Мозырь) - БАТЭ (Борисов) - 3:1, "Сморгонь" - "Витебск" - 2:0.

Турнирное положение: "Шахтер" - 59 очков (23 матча), БАТЭ - 55 (26), "Динамо" (Минск) - 54 (26), "Рух" - 51 (26), "Гомель" - 49 (25), "Витебск" - 34 (26), "Ислочь" - 34 (26), "Динамо" (Брест) - 33 (25), "Торпедо-БелАЗ" - 29 (24), "Минск" - 29 (25), "Энергетик-БГУ" - 28 (25), "Неман" - 27 (25), "Слуцк" - 25 (26), "Славия" - 24 (25), "Сморгонь" - 16 (26), "Спутник" - 7 (26).

Бомбардирскую гонку возглавляет гамбийский форвард солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 16 мячей. На гол меньше забил белорусский нападающий "Гомеля" Андрей Соловей.-0-