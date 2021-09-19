Минское "Динамо" победило "Ислочь" в матче 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" выиграли у "Ислочи" с результатом 2:1 в домашнем матче 23-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамовцы вышли вперед на 65-й минуте игры после точного удара Владислава Ложкина. Через 20 минут Даниэль Созах с пенальти сравнял счет, а еще через минуту Артем Быков забил победный гол.

Позже "Витебск" сыграет у себя дома с "Минском", а в Гродно футболисты "Немана" будут соперничать с гостями из "Сморгони".

Вчера в центральном поединке нынешнего первенства БАТЭ на поле "Борисов-Арены" одолел действующих чемпионов футболистов солигорского "Шахтера" с минимальным перевесом - 1:0. Единственный мяч был забит в начале компенсированного времени второй половины игры, когда отличился узбекский полузащитник борисовчан Шахбоз Умаров. Футболисты БАТЭ на одно очко обошли "Шахтер" в турнирной таблице, но у солигорской команды три матча в запасе.

Еще два субботних матча завершились крупными победами гостей. Футболисты "Гомеля" обыграли на выезде "Слуцк" со счетом 4:1. Лидер гомельчан Андрей Соловей оформил хет-трик. В Бресте местное "Динамо" неожиданно уступило мозырской "Славии" с результатом 0:3. В стартовом матче 23-го тура столичный "Энергетик-БГУ" 17 сентября одолел в Жодино "Торпедо-БелАЗ" с минимальным преимуществом - 1:0.

Турнирное положение: БАТЭ - 51 очко (23 матча), "Шахтер" - 50 (20), "Динамо" (Минск) - 48 (23), "Гомель" - 44 (22), "Рух" - 44 (22), "Динамо" (Брест) - 31 (23), "Витебск" - 30 (22), "Ислочь" - 27 (23), "Энергетик-БГУ" - 27 (22), "Торпедо-БелАЗ" - 25 (22), "Неман" - 24 (22), "Минск" - 24 (21), "Слуцк" - 22 (23), "Славия" - 18 (22), "Сморгонь" - 13 (22), "Спутник" - 7 (22).

Бомбардирскую гонку возглавляет гамбийский нападающий "Шахтера" Дембо Дарбо, который забил 16 мячей, на два гола меньше у гомельчанина Андрея Соловья.-0-