Минское "Динамо" победило "Неман" в чемпионате Беларуси по футболу

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" обыграли "Неман" со счетом 2:1 в последнем матче 14-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Гродно прошла с преимуществом минчан. Уже в первые 20 минут ветеран динамовской дружины Антон Путило дважды поразил ворота Сергея Курганского. Во второй половине больше атаковали хозяева, и на 80-й минуте Роман Грибовский отыграл один мяч.

Также сегодня футболисты "Витебска" выигрывали в гостях у речицкого "Спутника" со счетом 3:0, но не удержали победу, уступив с результатом 3:4.

Результаты остальных матчей: "Шахтер" (Солигорск) - "Динамо" (Брест) - 1:1, БАТЭ (Борисов) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 3:0, "Ислочь" (Минский район) -"Минск" - 1:1, "Рух" (Брест) - "Слуцк" - 1:0, "Славия" (Мозырь) - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 2:3, "Сморгонь" - "Гомель" - 1:2.

Турнирное положение после 14 туров: "Шахтер" - 40 очков, БАТЭ - 35, "Рух" - 28, "Гомель" - 27, "Динамо" (Минск) - 26, "Динамо" (Брест) - 20, "Минск" - 20, "Витебск" - 19, "Энергетик-БГУ" - 18, Торпедо-БелАЗ" - 18, "Ислочь" - 15, "Слуцк" - 11, "Славия" - 9, "Неман" - 8, "Спутник" - 7, "Сморгонь" - 6.

Список лучших бомбардиров возглавляет нападающий солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 13 мячей.

В следующем туре встречаются:

2 июля

"Минск" - "Сморгонь";

3 июля

"Слуцк" - "Спутник", "Энергетик-БГУ" - "Ислочь", "Торпедо-БелАЗ" - "Неман";

4 июля

"Витебск" - БАТЭ, "Динамо" (Минск) - "Славия", "Динамо" (Брест) - "Рух".

Матч "Гомель" - "Шахтер" перенесен на более поздний срок.-0-