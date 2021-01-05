Минское "Динамо" победило СКА в матче чемпионата КХЛ

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" победили СКА в матче чемпионата КХЛ. Игра завершилась в пользу хозяев площадки, которые добились успеха в овертайме со счетом 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане начали игру с оглядкой на оборону, стараясь не допускать ошибок в своей зоне. Гости, напротив, с первых минут начали давление на ворота Алексея Колосова, который сменил в рамке "зубров" Доминика Фурха. Динамовцам удавалось сдерживать соперников до девятой минуты матча. К сожалению, Вей Линдену удался коварный бросок, и шайба, попав в конек Владислава Колячонка, влетела в ворота.

Подопечные Крэйга Вудкрофта ответили на гол серией острых атак. На 12-й минуте Зак Митчелл сравнял счет, забросив дебютную шайбу за "зубров". Увы, свои моменты упустили Илья Соловьев и Шейн Принс. В концовке у ворот "Динамо" вновь было жарко, но Алексей Колосов играл безошибочно, выручая свою команду.

Появление в рядах "зубров" после долгой паузы, связанной с травмой, шведского защитника Адама Альмквиста также пришлось как нельзя кстати.

Во втором периоде команда Валерия Брагина усилила натиск на ворота минчан. Хозяева площадки уповали на контратаки. В итоге благодаря мастерству все того же голкипера "зубров" счет долгое время был ничейным. Но на 28-й минуте Антон Бурдасов прицельно и очень сильно бросил в дальний от минского вратаря угол ворот и вывел СКА вперед.

Пропустив, "Динамо" заиграло активней. Правда, до опасных моментов дело не дошло, но на некоторое время шайба чаще гостила в зоне питерцев. Однако затем все вернулось на круги своя. Гости атаковали разнообразно и часто. Но все их броски умело парировал Алексей Колосов. Незадолго до перерыва игроки СКА начудили в своей зоне, но в итоге обошлось без последствий.

В третьем периоде команды обменялись взятиями ворот. Форвард "зубров" Павел Варфоломеев на 46-й минуте сравнял счет, а через минуту Антон Бурдасов вновь вывел "армейцев" вперед, отправив с пятака шайбу в домик вратарю "Динамо". В дальнейшем обе дружины не раз угрожали воротам друг друга, но удача улыбнулась хозяевам. Менее чем за пять минут до конца встречи Шейн Принс смог третий раз в матче сравнять счет при игре в большинстве.

Последние минуты основного времени матча минчане провели в большинстве, но счет до сирены так и не изменился. А в овертайме Шейн Принс оформил дубль, принеся победу минскому "Динамо", которое не могло выиграть у СКА с 2017-го года.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут в гостях. Их соперниками 7 января будут одноклубники из Риги.-0-

Фото Андрея Покумейко