Минское "Динамо" победило "Витязь" в чемпионате КХЛ

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" одолели по буллитам подмосковный "Витязь" с результатом 4:3 (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 1:0) в гостевом поединке регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Подольске для динамовцев началась крайне неудачно. Уже на 2-й минуте игры Илья Аркалов открыл счет, а еще через 10 минут Валттери Кемиляйнен удвоил преимущество хозяев, реализовав численное превосходство. Почти сразу после первого перерыва Либор Гудачек отыграл один гол, а потом Нико Ойямяки снова увеличил превосходство "Витязя" до двух шайб - 3:1. "Зубры" не собирались сдаваться и в начале третьего периода Либор Гудачек отличился во второй раз, а затем Артем Демков восстановил равновесие в счете. В овертайме соперникам не удалось добиться успеха, а в серии послематчевых буллитов победу вырвали минчане, благодаря броску Артема Демкова. В первом матче наступившего года минчане позавчера одержали волевую викторию в гостях у череповецкой "Северстали" (5:3).

После 46 проведенных матчей "зубры" набрали 54 очка, и по-прежнему занимают восьмое месте в турнирной таблице Западной конференции. Свой третий поединок четырехматчевой выездной серии минское "Динамо" проведет 7 января в подмосковной Балашихе с омским "Авангардом".

К этому времени завершились еще семь встреч чемпионата КХЛ: "Амур" (Хабаровск) - "Ак Барс" (Казань) - 1:2 (по буллитам), "Трактор" (Челябинск) - "Локомотив" (Ярославль) - 4:3 (в овертайме), "Сибирь" (Новосибирск) - "Спартак" (Москва) - 1:2 (по буллитам), "Салават Юлаев" (Уфа) - "Динамо" (Рига) - 6:4, ЦСКА (Москва) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 2:1 (в овертайме), "Барыс" (Нур-Султан) - "Металлург" (Магнитогорск) - 3:2, "Сочи" - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 1:2. Позже финский "Йокерит" примет в Хельсинки московское "Динамо".-0-