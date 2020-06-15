Минское "Динамо" подало документы для участия в следующем сезоне КХЛ

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в числе которых и минское "Динамо", подали документы для участия в следующем сезоне. Окончательный состав участников чемпионата будет утвержден на совете директоров лиги, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

"23 клуба уже подали финансовые документы в соответствии с регламентом, - сказал президент КХЛ Алексей Морозов. - В текущих условиях все пересматривают и повторно анализируют свои планы и бюджеты. Это общие рабочие вопросы, касающиеся не только спорта. Финансовые документы, присланные клубами, лига изучила и представит свое заключение совету директоров КХЛ, именно там и будет утвержден окончательный состав участников".

В предыдущем сезоне КХЛ выступали 24 команды, однако владивостокский "Адмирал" пропускает следующий сезон из-за ситуации с коронавирусом. В клубе остались только молодежные команды в МХЛ и U-18.

Новый сезон лига планируется начать 2 сентября.-0-