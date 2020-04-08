Минское "Динамо" подписало пробные контракты с тремя хоккеистами "Гомеля"

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" подписало пробные контракты с хоккеистами Олегом Качеловским, Александром Скореновым и Нассером Субхи, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе "зубров".

В "Динамо" отметили, что все три игрока хорошо выступили в минувшем сезоне экстралиги, выведя "Гомель" в плей-офф и выдав там мощную серию против "Динамо-Молодечно".

Олег Качеловский начинал сезон в молодежной сборной, сыграв за нее в экстралиге Б 32 матча, а также на молодежном чемпионате мира в группе А первого дивизиона в Минске (5 матчей). Затем он вернулся в родной клуб "Гомель" и провел 25 матчей, в том числе семь в плей-офф. В этих поединках Олег Качеловский набрал 12 очков.

Александр Скоренов провел 64 матча за "Гомель" в минувшем сезоне, набрав 35 очков.

Нассер Субхи сыграл 62 матча за клуб, в его активе 21 очко.

В пресс-службе отметили, что в ближайшее время ребята будут тренироваться с остальными "зубрами" и постараются зарекомендовать себя перед тренерским штабом с прицелом на следующий сезон.-0-