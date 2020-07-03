Минское "Динамо" погасило задолженности перед хоккеистами

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 3 июля 2020
Минск Облачно с прояснениями +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:39 Станцию обезжелезивания открыли в Марковичах Гомельского района Регионы
15:31 Все вместе мы продолжим укреплять независимость Беларуси - Макей Политика
15:24 ФОТОФАКТ: Минчане празднуют День Независимости Регионы
15:19 Депутат: важно дорожить своей страной и ценить то, что имеешь Общество
15:14 Ефремов отказался признавать вину в совершении смертельного ДТП В мире
15:04 Совет ЕЭК рассмотрит доработанный проект стратегии развития евразийской интеграции Общество
14:57 ФОТОФАКТ: В Могилеве празднуют День Независимости Регионы
14:55 Дом для многодетных семей построили в Юбилейном Гомельского района Регионы
14:41 ФОТОФАКТ: Митинг в честь Дня Независимости прошел на Буйничском поле Регионы
14:25 ЕАЭС и Израиль могут заключить соглашение о зоне свободной торговли в этом году В мире
14:20 Белорусам надо гордиться достигнутым за годы независимости - Лис Регионы
14:10 Жан Кастекс назначен премьер-министром Франции В мире
14:08 Савиных: День Независимости - праздник благодарности, гордости и ответственности Политика
14:02 ФОТОФАКТ: В Минске работает выставка новейших образцов белорусского машиностроения Регионы
13:47 Минское "Динамо" погасило задолженности перед хоккеистами Спорт
13:40 Житкевич: счастье - жить в свободной и независимой стране Общество
13:40 ФОТОФАКТ: В Гродно празднуют День Независимости Регионы
13:37 Наша независимость основана на заслугах поколения победителей - Заяц Регионы
13:27 В Витебске открыли новую Доску почета Регионы
13:23 Рапота в День Независимости пожелал процветания и динамичного экономического развития Общество
13:13 Мезенцев: для каждой страны актуальны такие понятия, как независимость и суверенитет Общество
12:59 Мясникович: за годы суверенитета Беларусь сумела построить самодостаточную экономику Экономика
12:48 Многофункциональный спортивный комплекс после реконструкции открыли в Гомеле Регионы
12:45 В благодарность за будущее страны: Кочанова поздравила молодых мам в РНПЦ "Мать и дитя" Общество
12:41 Гайдукевич: самое страшное - начинать сначала, а совершенствовать, двигаться вперед гораздо лучше Общество
12:34 ФОТОФАКТ: Патриотическое шествие "Беларусь помнит" в Минске Регионы
12:25 ФОТОФАКТ: Витебчане празднуют День Независимости Регионы
12:18 Новую музейную экспозицию открыли в Брестской крепости Регионы
12:15 Андрейченко: своим трудом, миром и согласием мы должны делать все, чтобы страна развивалась Общество
12:12 Мир и стабильность позволяют нам заглядывать далеко в будущее - Соловей Регионы
Все новости
Все новости
Спорт
03 июля 2020, 13:47

Минское "Динамо" погасило задолженности перед хоккеистами

Дмитрий Басков. Фото ХК "Динамо-Минск"
Дмитрий Басков. Фото ХК "Динамо-Минск"

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" полностью рассчитался по задолженностям перед хоккеистами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт клуба.

Ситуацию с финансами в клубе прокомментировал генеральный директор "Динамо-Минск" Дмитрий Басков: "Динамо" полностью рассчиталось с задолженностями перед хоккеистами - я могу об этом объявить официально. Для нас очень важно было войти в новый сезон без долгов, и теперь у меня есть уверенность, что так и будет. Клуб подтвердил свой статус надежного партнера, который держит слово и неукоснительно выполняет все обещания. У нас еще остались незначительные задолженности перед подрядчиками и поставщиками, которые постепенно закрываем и в ближайшее время выплатим все до копейки".

По словам Дмитрия Баскова, весной клубу было очень непросто в экономическом плане. "Не скрою, что и сейчас в "Динамо" нет золотых гор, но минимальные требования КХЛ мы будем готовы выполнить. Беларусь сохранила своего представителя в сильнейшей лиге Европы, значит, отечественный хоккей продолжит поступательно развиваться, что особенно важно в преддверии домашнего чемпионата мира", - сказал гендиректор.

Он добавил, что поддержка традиционного генерального спонсора - ОАО "Беларуськалий" - ежегодно снижается и сейчас достигла своего исторического минимума. "В новом сезоне значительную долю бюджета мы сформируем за счет коммерческих партнеров - и это также случится впервые в истории "Динамо". Клуб поступательно снижает значение господдержки, при этом продолжая выполнять задачи, поставленные перед нами государством. О подписании соглашения с наиболее значительным коммерческим партнером на будущий сезон мы скоро объявим", - проинформировал Дмитрий Басков.

Состав команды будет окончательно сформирован, "Динамо" приступит к подготовке, план которой совместно с тренерским штабом разработан и утвержден. "Уверен, что у нас получится создать конкурентоспособный коллектив и при этом не отступить от избранной ранее стратегии развития клуба, которая предполагает ставку на молодых, талантливых белорусских игроков. Мы видим заложенный в них потенциал и готовы его раскрыть.

В заключение хочу поздравить наших многочисленных болельщиков и всех граждан с Днем Независимости Беларуси", - сказал Дмитрий Басков.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
хоккей
Новости рубрики Спорт
Станислав Саликов . Фото Волейбольного клуба "Минск" Станислав Саликов официально возглавил волейбольный клуб "Минчанка"
Фото из архива Матчами в Мозыре и Смолевичах стартует второй круг футбольного чемпионата Беларуси
Фото из архива ЧМ по борьбе планируется провести в декабре в Сербии
Фото из архива Виктор Шершуков: из-за проступков одного человека вид спорта страдать не должен
Фото РИА Новости World Athletics отказала Всероссийской федерации легкой атлетики в отсрочке по выплате штрафа
Александр Джигеро. Фото ФК "Смолевичи" Нападающий "Смолевичей" Александр Джигеро стал автором лучшего гола 15-го тура футбольного чемпионата Беларуси
Главное
Александр Лукашенко Никто не в состоянии извне поколебать стабильность и независимость Беларуси - Лукашенко
Мировые лидеры поздравляют Лукашенко и белорусский народ с Днем Независимости
Беларусь отмечает День Независимости (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
В столичном комплексе "Минск Мир" - старт продаж в трех новых домах!
Топ-новости
Лукашенко: пока люди приходят к мемориалам и обелискам войны, они будут защищены от бурь и невзгод
Головченко: каждый на своем месте должен заложить кирпичик в фундамент независимости
В Беларуси выздоровели и выписаны 48 738 пациентов с COVID-19
Петришенко о Дне Независимости: этот праздник всегда вызывает приподнятые чувства и настроение
Беларусь независимая в фотоподборке БЕЛТА
Дипломаты от имени Президента Беларуси передали два трактора будущим специалистам аграрной отрасли Узбекистана
ФОТОФАКТ: В Гродно празднуют День Независимости
Андрейченко: своим трудом, миром и согласием мы должны делать все, чтобы страна развивалась
ФОТОФАКТ: В Могилеве празднуют День Независимости
Макей: путь Беларуси к своей независимости был нелегким
ФОТОФАКТ: В Минске работает выставка новейших образцов белорусского машиностроения
День Независимости в архивных фотографиях БЕЛТА
Зась: независимость и благополучие не падают с неба, над этим нужно работать каждый день
ФОТОФАКТ: Патриотическое шествие "Беларусь помнит" в Минске
ФОТОФАКТ: В Брестской крепости возложили цветы к вечному огню
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.