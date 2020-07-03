Минское "Динамо" погасило задолженности перед хоккеистами

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" полностью рассчитался по задолженностям перед хоккеистами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт клуба.

Ситуацию с финансами в клубе прокомментировал генеральный директор "Динамо-Минск" Дмитрий Басков: "Динамо" полностью рассчиталось с задолженностями перед хоккеистами - я могу об этом объявить официально. Для нас очень важно было войти в новый сезон без долгов, и теперь у меня есть уверенность, что так и будет. Клуб подтвердил свой статус надежного партнера, который держит слово и неукоснительно выполняет все обещания. У нас еще остались незначительные задолженности перед подрядчиками и поставщиками, которые постепенно закрываем и в ближайшее время выплатим все до копейки".

По словам Дмитрия Баскова, весной клубу было очень непросто в экономическом плане. "Не скрою, что и сейчас в "Динамо" нет золотых гор, но минимальные требования КХЛ мы будем готовы выполнить. Беларусь сохранила своего представителя в сильнейшей лиге Европы, значит, отечественный хоккей продолжит поступательно развиваться, что особенно важно в преддверии домашнего чемпионата мира", - сказал гендиректор.

Он добавил, что поддержка традиционного генерального спонсора - ОАО "Беларуськалий" - ежегодно снижается и сейчас достигла своего исторического минимума. "В новом сезоне значительную долю бюджета мы сформируем за счет коммерческих партнеров - и это также случится впервые в истории "Динамо". Клуб поступательно снижает значение господдержки, при этом продолжая выполнять задачи, поставленные перед нами государством. О подписании соглашения с наиболее значительным коммерческим партнером на будущий сезон мы скоро объявим", - проинформировал Дмитрий Басков.

Состав команды будет окончательно сформирован, "Динамо" приступит к подготовке, план которой совместно с тренерским штабом разработан и утвержден. "Уверен, что у нас получится создать конкурентоспособный коллектив и при этом не отступить от избранной ранее стратегии развития клуба, которая предполагает ставку на молодых, талантливых белорусских игроков. Мы видим заложенный в них потенциал и готовы его раскрыть.

В заключение хочу поздравить наших многочисленных болельщиков и всех граждан с Днем Независимости Беларуси", - сказал Дмитрий Басков.-0-