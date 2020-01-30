Минское "Динамо" попробует одолеть хоккеистов "Автомобилиста" в гостевом матче чемпионата КХЛ

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" сегодня попытаются одержать викторию в гостевом матче чемпионата КХЛ над екатеринбургским "Автомобилистом", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча начнется в 17.00.

"Динамо" проиграло последние два матча против череповецкой "Северстали" (1:3) и СКА из Санкт-Петербурга (0:5). "Зубры" набрали 34 очка за 52 игры (12 побед и 40 поражений) и располагаются на последнем, 12-м месте в Западной конференции.

"Автомобилист" находится на четвертой позиции в Восточной конференции. У екатеринбургского клуба в активе 65 баллов за 52 матча (29 викторий и 23 неудачи).

Укрепился на лидерской позиции в Западной конференции московский ЦСКА, который набрал 82 пункта в 53 встречах (39 побед и 14 проигрышей). У лидера Восточной конференции казанского "Ак Барса" в активе 78 очков, набранных в 52 матчах (37 викторий и 15 поражений).

После игры с "Автомобилистом" подопечные Крэйга Вудкрофта 1 февраля сыграют матч в гостях у "Сибири".-0-