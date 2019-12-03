Минское "Динамо" попытается одолеть "Сочи" в гостевом матче чемпионата КХЛ

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" попробуют одержать сегодня победу в гостевом матче чемпионата КХЛ против "Сочи", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча начнется в 19.30 и пройдет на ледовой площадке дворца спорта "Большой".

На счету "Динамо" серия из трех поражений подряд от "Адмирала" из Владивостока (2:3), ярославского "Локомотива" (3:6) и казахского "Барыса" (1:5). "Зубры" находятся на последнем, 12-м, месте в Западной конференции. В активе минчан 26 баллов в 33 противостояниях.

Клуб "Сочи" располагается на девятой позиции в Западной конференции. У хоккеистов 30 очков за 34 игры.

Возглавляет Западную конференцию СКА из Санкт-Петербурга, который набрал 48 пунктов в 35 матчах. У лидера Восточной конференции казанского "Ак Барса" в активе 53 балла после 33 игр.

После встречи с "Сочи" подопечные Крэйга Вудкрофта начнут 6 декабря домашнюю серию матчем против череповецкой "Северстали".-0-