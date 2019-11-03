Минское "Динамо" попытается прервать серию поражений в гостевом матче чемпионата КХЛ

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" попробует сегодня прервать серию из десяти поражений в гостевом матче чемпионата КХЛ против уфимского "Салавата Юлаева", сообщает БЕЛТА.
Встреча на "Уфа-Арене" начнется в 14.30.
"Зубры" после матча с магнитогорским "Металлургом" (2:3) записали на свой счет десятое поражение подряд. В турнирной таблице Западной конференции минское "Динамо" находится на 11-й позиции. Подопечные Крэйга Вудкрофта набрали 18 баллов в 23 встречах.
Уфимский "Салават Юлаев" располагается на 5-й позиции Восточной конференции. У клуба в активе 29 очков по итогам 24 матчей.
Лидирует в чемпионате КХЛ и Западной конференции московский ЦСКА, у которого 39 очков в 24 противостояниях. У занимающего первое место в Восточной конференции казанского "Ак Барса" на счету 37 баллов после 24 игр.
Следующий матч минчане проведут 12 ноября на "Минск-Арене" против нижегородского "Торпедо".-0-