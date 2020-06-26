Минское "Динамо" представило план предсезонной подготовки к чемпионату КХЛ

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" представило программу спаррингов в рамках подготовки к сезону 2020/2021 КХЛ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе клуба.
Помимо ранее анонсированного участия в финальной стадии Кубка Руслана Салея столичные хоккеисты планируют участие в двух товарищеских соревнованиях. В начале августа подопечные Крэйга Вудкрофта отправятся в Нур-Султан, где поспорят за победу с "Барысом", новосибирской "Сибирью" и сборной Республики Корея. Матчи намечены на 7-11 августа.
Еще один предсезонный старт запланирован на 19-23 августа на "Минск-Арене". Соперниками "зубров" станут ярославский "Локомотив", нур-султанский "Барыс" и "Юность-Минск".
Предсезонные сборы начнутся 15 июля. Первые две недели дружина будет тренироваться дома и сыграет два товарищеских матча с челябинским "Трактором". Завершится данный отрезок подготовки к сезону участием минчан в Кубке Салея. "Финал четырех" турнира, в котором сыграют динамовцы, состоится 29-30 августа в одном из городов Беларуси.-0-