Минское "Динамо" примет БАТЭ в центральном матче 14-го тура футбольного чемпионата Беларуси

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два стартовых матча 14-го тура пройдут сегодня на футбольном чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Центральным поединком игрового дня станет встреча на поле столичного стадиона "Трактор" между минским "Динамо" и БАТЭ (начало в 18.45). В последних пяти турах оба соперника одержали по четыре виктории, борисовчане занимают второе место в турнирной таблице, минчане на четвертой позиции.

В другом матче футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" примут на своей арене могилевский "Дняпро" (20.45). Жодинцы не проигрывают три тура кряду, могилевчане потерпели два фиаско подряд.

Лидер турнира брестское "Динамо" свой поединок 14-го тура проведет 6 июля в гостях у футболистов "Витебска". Брестчане остаются единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения, у них 10 побед и 3 ничьи. Витебские футболисты играют неровно, чередуя выигрыши и проигрыши.

Также в субботу еще один фаворит - солигорский "Шахтер" - сыграет у себя дома с "Минском", столичный "Энергетик-БГУ" примет гостей из гродненского "Немана".

Заключительные встречи 14-го тура состоятся 7 июля: "Ислочь" (Минский район) - "Славия" (Мозырь), "Слуцк" - "Торпедо" (Минск), "Гомель" - "Городея".

Положение в лидирующей группе после 13 туров: "Динамо" (Брест) - 33 (очка), БАТЭ - 31, "Шахтер" - 28, "Динамо" (Минск) - 25, "Торпедо-БелАЗ" - 24. На последнем, 16-м месте, - столичное "Торпедо", у которого 6 очков, на два больше у "Гомеля", по 10 баллов в активе "Слуцка" и "Дняпра".-0-