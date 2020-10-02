Минское "Динамо" примет "Смолевичи" в перенесенном матче футбольного чемпионата Беларуси

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" примут сегодня "Смолевичи" в перенесенном матче 21-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча на поле столичного стадиона "Трактор" начнется в 16.00 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". На прошлой неделе динамовцы выиграли на своей арене у футболистов "Витебска" со счетом 1:0, а их сегодняшние соперники потерпели восьмое поражение подряд, уступив на выезде "Минску" с результатом 1:2.

Турнирное положение в чемпионате Беларуси сейчас таково: БАТЭ - 49 очков (25 матчей), "Неман" - 47 (25), "Шахтер" - 46 (24), "Ислочь" - 42 (25), "Торпедо-БелАЗ" - 41 (25), "Рух" - 39 (25), "Динамо" (Брест) - 38 (23), "Динамо" (Минск) - 36 (24), "Энергетик-БГУ" - 35 (24), "Витебск" - 31 (25), "Минск" - 31 (24), "Славия" - 28 (23), "Слуцк" - 21 (23), "Городея" - 21 (25), "Белшина" - 20 (24), "Смолевичи" - 14 (24).

Список лучших бомбардиров возглавляют Максим Скавыш (БАТЭ) и Джасурбек Яхшибоев ("Шахтер"), забившие по 13 мячей.

Также сегодня состоятся два стартовых поединка 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси. В Речице местный "Спутник", выступающий в первой лиге национального первенства, встретится с жодинским "Торпедо-БелАЗом", а футболисты "Слуцка" примут на своем поле солигорский "Шахтер". Еще три встречи состоятся завтра: "Городея" - "Арсенал" (Дзержинск), "Крумкачы" (Минск) - "Ислочь" (Минский район), "Рух" (Брест) - "Минск". В воскресенье, 4 октября, столичный "Энергетик-БГУ" примет гостей из "Витебска", а в Мозыре местная "Славия" сыграет с гродненским "Неманом". Заключительный матч за выход в четвертьфинал между действующим обладателем Кубка страны борисовским БАТЭ и финалистом прошлого розыгрыша брестским "Динамо" состоится позже. В решающем поединке Кубка-2020 борисовчане одолели брестчан с минимальным перевесом 1:0 в дополнительное время.-0-