Минское "Динамо" проиграло 12-й матч подряд и опустилось на последнее место в КХЛ

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" проиграли одноклубникам из Риги в домашнем матче чемпионата КХЛ со счетом 0:2 (0:1, 0:0, 0:1). Для подопечных Крэйга Вудкрофта это 12-е поражение подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Рижане активно начали атаковать соперников, но, заработав удаление защитника Оскарса Бартулиса, сбросили скорости. Минчане не воспользовались этим, к тому же лишились своего форварда Игоря Мартынова. В середине периода гости осмелели, для "зубров" выдались два опасных момента. За 3 секунды до первого перерыва шайбу в ворота Дэнни Тэйлора забросил защитник рижан Робертс Мамчицс.

Во второй двадцатиминутке гости осторожничали, изредка переходя в атаку и расстреливая ворота голкипера минчан с дистанции. Цифры на табло не изменились до второго перерыва.

В третьем периоде "зубры" пытались восстановить равновесие. Однако оппоненты продолжали держать в напряжении Дэнни Тэйлора, периодически создавая опасные моменты. На 54-й минуте противостояния нападающий рижан Картер Эштон удвоил преимущество своей команды. Минчане так и не смогли забить ни одной шайбы.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 3 января в гостях у череповецкой "Северстали".-0-

Фото Дениса Костюченко