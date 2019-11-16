Минское "Динамо" проиграло дома омскому "Авангарду", упустив победу за 12 секунд до финальной сирены

Во время матча. Фото ХК "Динамо-Минск"

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" по буллитам уступило омскому "Авангарду" в очередном матче домашней серии чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо-Минск - Авангард - 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Минск. 16 ноября. "Минск-Арена", 14 285 зрителей.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов); Крыскин - Еременко, И. Мартынов - Паре - Принс; Денисов - Готовец, А. Костицын (К) - Ковыршин - Демков; Достанко - Знахаренко, Павлович - Спунер - Пулккинен; Дадонов - Китаров - Когалев; Павленко, Дюков.

"Авангард": Бобков (Костин); Денисевич - Спиценко, Широков - Семенов - Андригетто; Бондарев - Покка, Шумаков - Клинкхаммер - Бек; Е. Мартынов - Войнов, Дедунов - Стась (К) - Потапов; Макаров - Грачев - Кошелев; Мизюрин.

Голы: 1:0 - 51:55 Спунер, ГМ, 1:1 - 59:48 Андригетто (Войнов, Шумаков), 1:2 - 65:00 Широков, РБ.

Броски: 18-40.

Вбрасывания: 19-46.

Штраф: 14-29.

С самого начала поединка гости обрушили серию атак на ворота голкипера "зубров" Юнаса Энрота. Минчане отбились и принялись наращивать темп, пытаясь перехватить инициативу. Первая двадцатиминутка прошла в активной борьбе, но без заброшенных шайб.

Во втором периоде хоккеисты обеих команд продолжили создавать опасные моменты, но открыть счет им так и не удалось.

Счет на 52-й минуте матча удалось открыть динамовскому нападающему Райану Спунеру. При этом его команда в момент взятия ворот омичей играла в меньшинстве. Гостей такое положение дел не устроило, они попытались восстановить равновесие. Реализовать задуманное хоккеистам "Авангарда" удалось за 12 секунд до финальной сирены, когда отличился форвард Свена Андригетто - 1:1.

В овертайме команды не смогли определить сильнейшего. В буллитной же серии точнее оказались приезжие игроки.

Следующий матч в чемпионате КХЛ "зубры" проведут 19 ноября в гостях против нижегородского "Торпедо".-0-

Фото ХК "Динамо-Минск"