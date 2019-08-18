Минское "Динамо" проиграло футболистам "Городеи" в чемпионате Беларуси

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Городеи" обыграли минское "Динамо" со счетом 3:1 в домашнем матче 18-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева поля вышли вперед на 36-й минуте игры после гола Сергея Пушнякова, а незадолго до перерыва Дмитрий Байдук удвоил результат. Во втором тайме динамовцы пытались отыграться, но на 55-й минуте игры Эдгарас Зарскис забил третий гол в ворота Максима Плотникова. Через 10 минут Дмитрий Ятченко сократил отставание минчан, но брльшего минчанам добиться не удалось.

Результаты других встреч: "Неман" (Гродно) - "Ислочь" (Минский район) - 1:1, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Гомель" - 1:1, "Славия" (Мозырь) - "Дняпро" (Могилев) - 1:0, "Минск" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 2:0. В понедельник, 19 августа футболисты "Слуцка" примут солигорский "Шахтер".

Турнирную таблицу возглавляет брестское "Динамо", у которого 42 очка (17 матчей), у БАТЭ на два балла меньше и игра в запасе, третьим идет "Шахтер", набравший 34 очка в 15 матчах.-0-