Минское "Динамо" проиграло футболистам "Слуцка" в чемпионате Беларуси

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" потерпели первое поражение в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в гостях у "Слуцка", динамовцы пропустили два мяча во втором тайме - на 68-й минуте игры счет открыл Мурат Хотов, а на 80-й минуте Артем Дудик удвоил преимущество хозяев поля. Минчане бросились отыгрываться, и на 85-й минуте Кехинде Фатаи сократил разрыв, но большего добиться не удалось - 2:1 в пользу "Слуцка", для которого это первая виктория.

Еще в одном сегодняшнем матче мозырская "Славия" переиграла в Минске столичный "Энергетик-БГУ" со счетом 2:1. Позже футболисты "Минска" примут на своем поле брестское "Динамо".

Результаты матчей, состоявшихся 4 мая: "Торпедо" (Минск) - "Дняпро" (Могилев) - 0:1, "Неман" (Гродно) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 0:0.

Заключительные поединки 6-го тура состоятся в понедельник, 6 мая. Солигорский "Шахтер" примет на своем поле гостей из "Ислочи", борисовский БАТЭ сыграет в гостях у "Городеи", футболисты "Гомеля" у себя дома встретятся с "Витебском".

Положение в группе лидеров: БАТЭ - 12 очков (5 матчей; разница мячей - 9-2), "Ислочь" - 12 (5; 9-3), "Шахтер" - 12 (5; 9-4), "Динамо" (Брест) - 11 (5; 7-3), "Торпедо-БелАЗ" - 11 (6; 9-4), "Динамо" (Минск) - 10 (6; 4-3), "Неман" - 10 (6; 5-6).-0-