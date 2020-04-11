Минское "Динамо" проиграло "Городее" в чемпионате Беларуси

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" проиграли "Городее" 0:1 в гостевом матче 4-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме минчане владели преимуществом, но счет открыли хозяева поля. На 14-й минуте игры гости нарушили правила в своей штрафной площади и Сергей Архипов с пенальти вывел "Городею" вперед. До перерыва динамовцы продолжали атаковать, но успеха не добились. Во второй половине встречи все попытки гостей отыграться не увенчались успехом и результат не изменился.

Также сегодня минский "Энергетик-БГУ" потерпел первое поражение, уступив в Жодино местному "Торпедо-БелАЗу" со счетом 0:2. Футболисты "Слуцка" на своем поле сыграли вничью с "Витебском" - 1:1. Вчера гродненский "Неман" у себя дома разошелся миром с бобруйской "Белшиной" - 1:1.

"Энергетик-БГУ" потерпел первое поражение в чемпионате Беларуси по футболу Футболисты минского "Энергетика-БГУ" потерпели первое поражение в 30-м чемпионате Беларуси, уступив на выезде жодинскому "Торпедо-БелАЗу" со счетом 0:2.

Футболисты "Слуцка" и "Витебска" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси В первом из них футболисты "Слуцка" на своем поле проигрывали "Витебску" после первого тайма, но в итоге добились ничьей - 1:1. На 31-й минуте Ион Николаеску вывел гостей вперед, а на 62-й минуте Абдул Гафар восстановил равновесие в счете.

Еще 3 встречи пройдут 12 апреля: "Минск" - БАТЭ (Борисов), "Смолевичи" - "Шахтер", "Динамо" (Брест) - "Ислочь". В заключительном матче 4-го тура 13 апреля мозырская "Славия" примет у себя дома брестский "Рух".

Положение в группе лидеров: "Торпедо-БелАЗ", "Энергетик-БГУ" - по 9 очков, "Слуцк", "Витебск" - по 7, "Ислочь", "Славия", "Минск", "Городея" - по 6.

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев, на счету которого 3 гола.-0-