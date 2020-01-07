Минское "Динамо" проиграло "Куньлуню" в домашнем матче чемпионата КХЛ

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили пекинскому "Куньлуню" в домашнем матче чемпионата КХЛ со счетом 1:5 (0:0, 1:2, 0:3), сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Динамовцы" с первых минут начали прессинговать вратаря соперников, увеличивая скорости. Гости отвечали опасными контратаками. До начала первого перерыва ни одной из команд не удалось добыть перевес в свою пользу.

Во второй двадцатиминутке игроки "Куньлуня" принялись покушаться на владения голкипера "зубров". На 27-й минуте противостояния форвард гостей Лукас Локхарт открыл счет. Его тут же поддержал партнер по команде Брэндон Ип, который увеличил преимущество своего клуба - 2:0. "Динамовцы" собрались с силами, и в середине второй двадцатиминутки нападающий Артем Демков сократил отставание до одной шайбы.

В третьем периоде минчане попытались сравнять счет, но из-за нескольких грубых ошибок их атаки провалились. На 50-й минуте форвард "Куньлуня" Брэндон Ип оформил дубль. Его одноклубники Хантер Шинкарук и Тайлер Вон забили голы в ворота "Динамо" и довели цифры на табло до пяти шайб.

Следующий матч минское "Динамо" проведет на ледовой площадке "Минск-Арены" 10 января против подольского "Витязя".-0-

Фото Сергея Шелега