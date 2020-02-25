Минское "Динамо" проиграло "Локомотиву", установив антирекорд КХЛ по числу пропущенных за регулярный сезон шайб

Во время матча

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" проиграли ярославскому "Локомотиву" в предпоследнем домашнем матче чемпионата КХЛ со счетом 3:5, сообщает корреспондент БЕЛТА. Динамо-Минск - Локомотив - 3:5 (1:2, 0:0, 2:3) Минск. 25 февраля. "Минск-Арена", 6 567 зрителей. "Динамо-Минск": Карнаухов (20:00), Тэйлор (39:52); Граньяни (А) - Дерябин, Дадонов - Китаров - Паре; Денисов - Эллиотт, Принс - Спунер - Павлович (А); Знахаренко - Евенко, Дроздов - Аносов - Мартынов; Морроу - Ерёменко, А. Костицын (К) - Ковыршин - Стефанович. "Локомотив": Лазушин; Марков - Накладал, Пяярви-Свенссон - Ландер (А) - Аверин; Кронвалл (К) - Афанасьев, Денисенко - Ткачёв - Да Коста; Савченко - Сидоров, Кудрявцев - Свитов (А) - Ильенко; Калинин - Дарьин, Красковский - Иванов - Беляев. Голы: 0:1 - 05:49 Накладал (Аверин), 1:1 - 17:04 Павлович (Спунер, Принс), 1:2 - 19:45 Кудрявцев (Свитов), 1:3 - 41:05 Денисенко (Ткачев, Да Коста), 2:3 - 45:34 Спунер (Граньяни), 2:4 - 48:42 Дарьин (Беляев, Иванов), 3:4 - 52:26 Эллиот (Спунер), 3:5 - 58:48 Ильенко (Накладал, Свитов), ПВ. Броски: 28-23. Вбрасывания: 23-35. Штраф: 10-4. Минчане после стартового свистка сразу же попытались завладеть инициативой, но не преуспели в созидании. И уже на шестой минуте матча защитник "Локомотива" Якуб Накладал открыл счет. Восстановить равновесие незадолго до первого перерыва смог форвард "зубров" Александр Павлович, удачно сыгравший на добивании. Впрочем, за 15 секунд до сирены нападающий ярославцев Павел Кудрявцев вновь вывел "железнодорожников" вперед - 2:1. Вторую двадцатиминутку команды провели в равной борьбе, поочередно обмениваясь атаками, однако до перерыва цифры на табло не изменились. В начале третьего периода гости увеличили свой отрыв до двух шайб. Автором гола на 42-й минуте стал форвард Григорий Денисенко. В ответ динамовцы взвинтили скорости, и на 46-й минуте нападающий минчан Райан Спунер сократил отставание - 2:3. Однако Александр Дарьин быстро вернул ярославской команде прежнее преимущество. До конца матча команды еще по одному разу обменялись "любезностями". Сначала отличился динамовец Стефан Эллиотт, а под самый занавес точку в игре поставил форвард "Локомотива" Артем Ильенко, поражавший уже пустые ворота "зубров". Таким образом, минские динамовцы установили антирекорд КХЛ по количеству пропущенных шайб в течение регулярного сезона. Напомним, в сезоне-2008/2009 "Витязь" пропустил 225 шайб. В пассиве минского "Динамо" после сегодняшнего поражения стало уже 229 пропущенных шайб. К тому же, "зубры" досрочно заняли последнее место в КХЛ. За один матч до конца регулярного чемпионата на счету подопечных Крэйга Вудкрофта 37 очков. У занимающего предпоследнее место в общей таблице КХЛ рижского "Динамо" на 4 балла больше. Минская команда впервые в истории своего выступления в КХЛ финиширует на последнем месте. 27 февраля динамовцы проведут на домашней арене свой последний поединок в сезоне против московских одноклубников.-0- Фото Сергея Шелега Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!