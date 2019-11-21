Минское "Динамо" проиграло московскому "Спартаку" во втором матче выездной серии чемпионата КХЛ

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" уступило московскому "Спартаку" в матче выездной серии чемпионата КХЛ со счетом 2:7 (2:2, 0:2, 0:3). Это поражение стало для команды 21-м в сезоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый период игры против "Спартака" разительно отличался от того, что демонстрировали минчане в предыдущем поединке с нижегородским "Торпедо". На сей раз подопечные Крэйга Вудкрофта постоянно прессинговали москвичей на их половине площадки, смело шли в обыгрыш и при малейшей возможности бросали по воротам. На третьей минуте минчане смогли распечатать ворота Юлиуса Гудачека. При игре в большинстве отличился Франсис Паре.

После пропущенной шайбы спартаковцы встрепенулись, проведя несколько опасных атак. Одна из них оказалась результативной. Динамовец Владислав Еременко ошибся, позволив Артему Федорову убежать к воротам "зубров" и сравнять счет, переиграв голкипера минчан Дэнни Тэйлора.

Через несколько минут команды вновь обменялись результативными выпадами. Сначала динамовцы вышли вперед благодаря Теему Пулккинену, а затем отличился спартаковец Каспарс Даугавиньш. Игра выровнялась, и к перерыву команды подошли с равными показателями по броскам и практически идентичным временем, проведенным в атаке.

Во втором периоде минчане продолжили играть в открытый хоккей, однако ничего из этого не вышло. На 34-й и 35-й минутах встречи, увлекшись атакой, защитники "Динамо" позволили соперникам забросить две шайбы. Их на свой счет записали Александр Хохлачев и Каспарс Даугавиньш.

Начало третьего периода для "Динамо" не задалось. Каспарс Даугавиньш мог делать хет-трик, но вместо этого выдержал паузу, отдав пас Анатолию Никонцеву, который забросил 100-ю шайбу в КХЛ.

"Спартак" продолжил играть на кураже, планомерно используя ошибки соперников, которые привели к шестому взятию ворот "зубров" после броска Александра Хохлачева. Затем рамку динамовских ворот занял Михаил Карнаухов. Но и он не остался "сухим". Играя в меньшинстве, спартаковцы реализовали выход три в ноль. Шайбу на свой счет записал Максим Цыплаков.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют 23 ноября в гостях на ледовой площадке "Арены "Балашиха" против омского "Авангарда".-0-