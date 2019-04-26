Минское "Динамо" проиграло "Неману" в чемпионате Беларуси по футболу

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" проиграли гродненскому "Неману" 0:1 в домашнем матче 5-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча на столичном стадионе "Трактор" была равной, и ее исход решил гол Валерия Жуковского на 90-й минуте.

Футболисты "Витебска" на своем поле сыграли вничью со "Слуцком" - 2:2.

Результаты встреч, состоявшихся 25 апреля: "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Торпедо" (Минск) - 2:0, "Динамо" (Брест) - "Славия" (Мозырь) - 0:0.

Завершится 5-й тур тремя матчами в субботу, 27 апреля: "Шахтер" (Солигорск) - "Энергетик-БГУ" (Минск), "Ислочь" (Минский район) - "Гомель", "Дняпро" (Могилев) - "Городея".

Положение в группе лидеров: "Шахтер" - 12 очков (4 матча), "Динамо" (Брест) - 11 (5), "Динамо" (Минск) - 10 (5), "Торпедо-БелАЗ" - 10 (5).-0-