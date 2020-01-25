Минское "Динамо" проиграло "Северстали" в домашнем матче чемпионата КХЛ

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили в домашнем матче чемпионата КХЛ череповецкой "Северстали" со счетом 1:3 (1:0, 0:2, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Команды начали игру с активного прессинга, поочередно обмениваясь атаками и наращивая скорости. На 18-й минуте противостояния защитник "зубров" Владислав Еременко открыл счет, забросив гол в дальний угол ворот соперников.
Во втором периоде минчане постарались укрепить преимущество. Однако, допустив ошибку, хозяева потеряли шайбу. На 26-й минуте матча защитник "Северстали" Джеффри Кинрейд сыграл на добивании, сравняв счет. "Зубры" дважды не смогли реализовать большинство, а незадолго до второго перерыва защитник гостей Владислав Провольнев в меньшинстве забросил гол в ворота Дэнни Тэйлора - 2:1.
В третьей двадцатиминутке минчане сбавили темп, их же оппоненты продолжили прессинговать владения голкипера "зубров". Форвард "Северстали" Александр Петунин на 52-й минуте противоборства увеличил преимущество своей команды - 3:1. В оставшееся время "динамовцы" не смогли ничего противопоставить своим соперникам.
Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта 28 января проведут в гостях у СКА из Санкт-Петербурга.-0-
Фото Сергея Шелега