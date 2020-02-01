Минское "Динамо" проиграло "Сибири" в гостевом матче чемпионата КХЛ

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" в гостевом матче чемпионата КХЛ проиграли "Сибири" со счетом 2:3 (0:0, 1:3, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане начали противостояние с множества атак на ворота соперников. Хоккеисты "Сибири" играли исключительно от обороны, не пытаясь ответить "зубрам" короткими контратаками. До начала первого перерыва ни одной из команд не удалось склонить чашу весов в свою пользу.

Во второй двадцатиминутке игроки "Динамо" продолжили прессинговать соперников. Тем не менее, открыть счет первыми минчанам не удалось. На 27-й минуте противоборства нападающий "Сибири" Егор Миловзоров забросил гол в ворота Дэнни Тэйлора. Его дважды поддержал партнер по команде Данил Романцев, который реализовал большинство и оформил дубль - 3:0. Минчане попытались восстановить равновесие сил. Частично осуществить задуманное получилось у защитника Павла Денисова, забросившего шайбу в ворота соперников с передачи Райана Спунера на 40-й минуте игры.

В третьем периоде "зубры" попытались сохранить инициативу. На 49-й минуте противостояния Иван Дроздов сократил отставание до одной шайбы. Но перевести игру в овертайм "Динамо" не удалось.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта 11 февраля сыграют в гостях у рижского "Динамо".-0-