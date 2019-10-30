Минское "Динамо" проиграло в гостях "Трактору", потерпев девятое кряду поражение в чемпионате КХЛ

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" в гостевом матче чемпионата КХЛ проиграло челябинскому "Трактору" со счетом 1:4. Для подопечных Крэйга Вудкрофта это девятое поражение подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Трактор - Динамо-Минск - 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Челябинск. 30 октября. ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 6 983 зрителя.

"Трактор": Демченко; Сергиенко – Виртанен, Тертышный – Седлак – Кравцов; Калинин (К) – Шепелев, Авцин – Малыхин – Лисин; Меньшиков – Карпухин, Коньков – Карлин – Косов; Бородкин – Терещенко, Гришаков – Мансуров – Шолохов.

"Динамо-Минск": Энрот; Готовец (К) – Еременко, Принс – Спунер – Степанов; Денисов – Евенко, А. Костицын – Шор – Демков; Знахаренко – Крыскин, Мартынов – Ковыршин – Феоктистов; Дадонов – Китаров – Когалев, Павлович, Дюков.

Голы: 1:0 – 10:14 Малыхин, 2:0 – 21:28 Лисин (Авцин), 3:0 – 36:02 Лисин (Авцин, Калинин), 3:1 – 49:30 Принс (Мартынов, Готовец), ГБ, 4:1 – 56:51 Авцин (Карпухин, Малыхин).

Броски: 23-40.

Вбрасывания: 22-33.

Штраф: 6-2.

Обе команды начали игру осторожно, стараясь использовать ошибки друг друга. Впрочем, выпады челябинцев были острее. Голкипер "зубров" Юнас Энрот после контратак "Трактора" дважды выручил свою команду. Однако на 11-й минуте встречи в воротах минчан оказалась первая шайба. Отличился форвард хозяев Федор Малыхин. Подопечные Крэйга Вудкрофта попытались до конца периода восстановить равновесие в счете, но безуспешно.

В начале второй двадцатиминутки нападающий "Трактора" Энвер Лисин получил шайбу на пятаке и без проблем отправил ее в сетку ворот минчан, увеличив преимущество своей команды до двух голов. А на 37-й минуте матча он же оформил дубль - 3:0.

В третьем периоде "Динамо" старалось перехватить инициативу, но челябинцы ловили соперников на контратаках. На 50-й минуте форвард "зубров" Шейн Принс реализовал большинство. Минчане усилили давление на оборонительные ряды "Трактора", однако в итоге поплатились за чрезмерное увлечение атакой. Автором четвертой шайбы в хозяйских рядах на 57-й минуте стал нападающий Александр Авцин, установивший окончательный счет матча.

Следующий поединок выездной серии динамовцы проведут 1 ноября против магнитогорского "Металлурга". Завершится очередная гостевая серия минчан 3 ноября в Уфе встречей с "Салаватом Юлаевым".-0-

Фото ХК "Трактор"